Регионы ДФО представили на ВЭФ дроны и безэкипажные катера для СВО

Так, в павильоне Республика Бурятия представлены беспилотники самолётного типа «Буря-20» и «Буря-10», противодроновые ружья, а также образец многоцелевого автомобиля-вездехода типа «багги». В павильоне Приморского края представлена широкая номенклатура боевых дронов различного типа, модель проектируемого безэкипажного катера и бронежилеты собственного производства. Амурская область представила модель дрона-камикадзе, а также кровоостанавливающие турникеты, которые для бойцов изготавливают на 3D принтере студенты Амурского государственного университета.