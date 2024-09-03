Хабаровский край представил свой павильон на ВЭФ

— Мы вновь вместе открываем «Улицу Дальнего Востока». Она родилась девять лет назад как мечта о том, что можно в одном месте показать огромный Дальний Восток, все разные 11 регионов. Каждый год на выставке новые проекты: дороги, больницы, социально-экономические инициативы, направленные на улучшение качества жизни дальневосточников, — всё, как развивается наш Дальний Восток. Рассказываем, о чем мечтаем и что реализуем. Уверен, что общими усилиями мы добьемся всех поставленных целей, — сказал Юрий Трутнев.