Хабаровский край представил свой павильон на ВЭФ

Сегодня, 3 сентября, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по видеосвязи торжественно открыл во Владивостоке выставку «Улица Дальнего Востока», что ознаменовало начало ВЭФ-2024. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в рамках экспозиций 11 дальневосточных регионов, российские министерства и ведомства представили свои ключевые проекты. Напомним, что с 3 по 6 сентября выставка доступна для участников Форума, 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих.
— Мы вновь вместе открываем «Улицу Дальнего Востока». Она родилась девять лет назад как мечта о том, что можно в одном месте показать огромный Дальний Восток, все разные 11 регионов. Каждый год на выставке новые проекты: дороги, больницы, социально-экономические инициативы, направленные на улучшение качества жизни дальневосточников, — всё, как развивается наш Дальний Восток. Рассказываем, о чем мечтаем и что реализуем. Уверен, что общими усилиями мы добьемся всех поставленных целей, — сказал Юрий Трутнев.
Экспозиции регионов на выставке посвящены главным достижениям, инвестиционному потенциалу, а также культурным особенностям регионов Дальнего Востока России. Так, павильон Хабаровского края посвящён технологическим прорывам на примере новейших и перспективных самолетов. В этом году экспозиция нашего региона, кстати, претерпела ряд изменения. В частности, одно из зданий павильонного комплекса предстало в качестве торговой площадки, где можно приобрести продукцию под брендом «Сделано в Хабаровском крае».
Напомним, что в прошлом году Хабаровский край подготовил один из самых больших павильонов на «Улице Дальнего Востока». Наш регион представил свои достижения на двух обособленных площадках — одну из них посвятили промышленному развитию региона и туристической отрасли, а вторая представила собой целый зал с экспозицией произведений из фонда Дальневосточного художественного музея.