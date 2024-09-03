Снизилось количество свердловчан с высокими зарплатами

Сегодня на Среднем Урале доля жителей с зарплатой выше средней по России составляет 27,2%, а выше двух средних зарплат — 7,6%. Для сравнения, в прошлогоднем рейтинге эти показатели были выше — 28,8% и 7,8% соответственно, однако, несмотря на снижение, 26-ю позицию в рейтинге региону удалось сохранить.
В исследовании была рассмотрена доля работников, получающих зарплату выше среднероссийской с учетом различий в региональных ценах. Средняя зарплата по стране за 2023 год выросла на 14,5% — до 74,8 тыс. рублей, во втором квартале текущего года она уже составила 86,5 тыс.
Традиционно лидером среди регионов с высокими доходами стал ЯНАО, где доля работников с зарплатой выше среднего по стране составляет почти 66%. На последней строчке рейтинга — Ингушетия, там граждан с высоким заработком всего 6,6%.