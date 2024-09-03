Свердловское министерство ЖКХ поймали на нарушениях в работе с бюджетом

Проверка носила плановый характер и касалась работы минЖКХ с 2022 года. Минфин обнаружил «отдельные нарушения» актов, которые регулируют бюджетные правоотношения. Вопросы, в частности, вызвали действия минЖКХ при «предоставлении межбюджетных трансфертов» городам Свердловской области и при «реализации муниципальных концессионных соглашений».
О каких именно фактах идет речь, в результатах проверки не уточняется. Ревизоры минфина направили коллегам соответствующее представление.
Областное минЖКХ последние три месяца сотрясают крупные скандалы. Самым громким эпизодом стало задержание и последующий арест замминистра Андрея Кислицына, которого обвиняют в получении крупной взятки. Позднее вопросы у силовиков возникли и к первому замминистра Игорю Чикризову. К нему приходили с обысками, но задерживать не стали.