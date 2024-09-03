Свердловское министерство ЖКХ поймали на нарушениях в работе с бюджетом

Областное минЖКХ последние три месяца сотрясают крупные скандалы. Самым громким эпизодом стало задержание и последующий арест замминистра Андрея Кислицына, которого обвиняют в получении крупной взятки. Позднее вопросы у силовиков возникли и к первому замминистра Игорю Чикризову. К нему приходили с обысками, но задерживать не стали.