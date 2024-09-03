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Свердловское министерство ЖКХ поймали на нарушениях в работе с бюджетом

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области попало под проверку аудиторов из регионального минфина. Как следует из результатов, с которыми ознакомился ЕАН, ревизоры выявили нарушения при работе коммунального ведомства с бюджетными средствами.

Проверка носила плановый характер и касалась работы минЖКХ с 2022 года. Минфин обнаружил «отдельные нарушения» актов, которые регулируют бюджетные правоотношения. Вопросы, в частности, вызвали действия минЖКХ при «предоставлении межбюджетных трансфертов» городам Свердловской области и при «реализации муниципальных концессионных соглашений».

О каких именно фактах идет речь, в результатах проверки не уточняется. Ревизоры минфина направили коллегам соответствующее представление.

Областное минЖКХ последние три месяца сотрясают крупные скандалы. Самым громким эпизодом стало задержание и последующий арест замминистра Андрея Кислицына, которого обвиняют в получении крупной взятки. Позднее вопросы у силовиков возникли и к первому замминистра Игорю Чикризову. К нему приходили с обысками, но задерживать не стали.