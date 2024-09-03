Эксперты пересчитали удаленщиков в Воронеже

В столице Черноземья количество специалистов, которые не появляются в офисе, заметно выше, чем в Москве (43%) или Петербурге (39%). Если считать долю дистанционных сотрудников от общего числа работников, то она держится в районе 11%.В большинстве своем, работа на дистанте — по-прежнему привилегия IT-специалистов. На втором месте в этом мини-рейтинге специалисты-продажники и сотрудники клиентского сервиса, на третьем — бухгалтеры, которым также не требуется постоянно находиться на рабочем месте.