Эксперты пересчитали удаленщиков в Воронеже

Цифрами по итогу нового исследования сегодня, 3 сентября, поделились аналитики рекрутингового сервиса SuperJob. Эксперты объясняют, что причина роста количества удаленщиков — кадровый голод, с которым сталкивается все больше организаций.
В столице Черноземья количество специалистов, которые не появляются в офисе, заметно выше, чем в Москве (43%) или Петербурге (39%). Если считать долю дистанционных сотрудников от общего числа работников, то она держится в районе 11%.В большинстве своем, работа на дистанте — по-прежнему привилегия IT-специалистов. На втором месте в этом мини-рейтинге специалисты-продажники и сотрудники клиентского сервиса, на третьем — бухгалтеры, которым также не требуется постоянно находиться на рабочем месте.
Довольно часто в дистанционном формате трудятся конструкторы, проектировщики и архитекторы, а еще эйчары, юристы и персонал колл-центров.
Кстати, недавно аналитики выяснили, что если разрешать сотрудникам работать из дома хотя бы пару дней, то люди меньше выгорают и меньше хотят уволиться.