Свердловчане стали меньше брать кредитов

Портфель потребительских кредитов в мае-июне вырос на 1,6%, а по итогам июля рост составил лишь 0,3%. Свердловчане стали реже прибегать к заимствованию средств, так как ставки по займам после повышения ключевой ставки выросли. Банки, в свою очередь, сократили объем предложения из-за ужесточения макропруденциального регулирования с 1 июля. На 1 августа 2024 года задолженность свердловчан по потребительским кредитам составила 489 млрд рублей.