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Свердловчане стали меньше брать кредитов

В Свердловской области замедлилось кредитование. Жители региона стали меньше брать как потребительские, так и ипотечные займы. В связи с этим общая задолженность свердловчан перед банками снизилась на 0,1% за июль — теперь она составляет 1,11 трлн рублей, сообщает пресс-служба Уральского главного управления ЦБ РФ.

За месяц ипотечный портфель сократился на 0,4% — до 624 млрд рублей. На снижение выдач, как и в целом по стране, повлияли завершение действия программы «Льготной ипотеки» и внесение изменений в «Семейную ипотеку». Сейчас люди меньше берут новых кредитов на жилье и гасят существующие займы.

Портфель потребительских кредитов в мае-июне вырос на 1,6%, а по итогам июля рост составил лишь 0,3%. Свердловчане стали реже прибегать к заимствованию средств, так как ставки по займам после повышения ключевой ставки выросли. Банки, в свою очередь, сократили объем предложения из-за ужесточения макропруденциального регулирования с 1 июля. На 1 августа 2024 года задолженность свердловчан по потребительским кредитам составила 489 млрд рублей.

Зато свердловчане активнее стали размещать средства на вкладах. На 1 августа общая сумма на депозитах составила 1,22 трлн рублей, что на 8,7 млрд рублей больше, чем 1 июля.

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