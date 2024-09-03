Почти половина автовладельцев в Москве пользуются каршерингом

Заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что по задаче мэра Москвы Сергея Собянина в столице развивают сервис краткосрочной аренды автомобилей. «Сегодня пользователям доступны 38 тыс. машин разных классов и категорий: электромобили, авто бизнес- и премиум-класса и отечественные марки. Средний возраст машины каршеринга — полтора года. При этом нет ни одного автомобиля ниже экокласса “Евро-5”, — заключил он.