Почти половина автовладельцев в Москве пользуются каршерингом

«Каршерингом в Москве пользуются 47% автовладельцев. Инновационный центр “Безопасный транспорт” провел опрос водителей в столице и области», — говорится в сообщении.
Как отмечается, чаще всего автомобили арендуют мужчины в возрасте 40 лет, у которых есть семья и стаж вождения от семи лет.
Среди популярных причин для выбора каршеринга: можно добраться до нужной точки и оставить там автомобиль; не нужно оплачивать парковку; не нужно обслуживать автомобиль самостоятельно.
Заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что по задаче мэра Москвы Сергея Собянина в столице развивают сервис краткосрочной аренды автомобилей. «Сегодня пользователям доступны 38 тыс. машин разных классов и категорий: электромобили, авто бизнес- и премиум-класса и отечественные марки. Средний возраст машины каршеринга — полтора года. При этом нет ни одного автомобиля ниже экокласса “Евро-5”, — заключил он.