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Почти половина автовладельцев в Москве пользуются каршерингом

В столице 47% автовладельцев, совершающих поездки на личном автомобиле, пользуются каршерингом. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Каршерингом в Москве пользуются 47% автовладельцев. Инновационный центр “Безопасный транспорт” провел опрос водителей в столице и области», — говорится в сообщении.

Как отмечается, чаще всего автомобили арендуют мужчины в возрасте 40 лет, у которых есть семья и стаж вождения от семи лет.

Среди популярных причин для выбора каршеринга: можно добраться до нужной точки и оставить там автомобиль; не нужно оплачивать парковку; не нужно обслуживать автомобиль самостоятельно.

Заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что по задаче мэра Москвы Сергея Собянина в столице развивают сервис краткосрочной аренды автомобилей. «Сегодня пользователям доступны 38 тыс. машин разных классов и категорий: электромобили, авто бизнес- и премиум-класса и отечественные марки. Средний возраст машины каршеринга — полтора года. При этом нет ни одного автомобиля ниже экокласса “Евро-5”, — заключил он.