В Екатеринбурге за лето выросли зарплаты строителей и курьеров

В Екатеринбурге за летний период больше всего выросли зарплаты домашнего персонала, организаторов мероприятий и строителей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работы».
— Наибольший рост средних предлагаемых зарплат продемонстрировала сфера домашнего персонала — в этот сегмент входят няни, сиделки, репетиторы, личные повара и водители, — рассказали аналитики.
Предлагаемые зарплаты в этой сфере выросли на 55%. На данный момент она достигает 76,5 тысяч рублей. На втором месте в рейтинге оказались организаторы мероприятий. Им стали предлагать на 44% больше, чем год назад. Теперь они могут рассчитывать на оплату труда в 60,4 тысячи в месяц.
У строителей предложения выросли также на 44%. Средняя предлагаемая заработная плата — 98,5 тысяч рублей. В сфере курьерской доставки предложения по зарплате выросли на 41%. Курьеры могут зарабатывать около 124 тысяч рублей в месяц. Пятерку лидеров замыкает тяжелое машиностроение. Рост — 41%. Сотрудникам сферы готовы предложить в среднем 103,6 тысячи рублей.