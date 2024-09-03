В Екатеринбурге за лето выросли зарплаты строителей и курьеров

Предлагаемые зарплаты в этой сфере выросли на 55%. На данный момент она достигает 76,5 тысяч рублей. На втором месте в рейтинге оказались организаторы мероприятий. Им стали предлагать на 44% больше, чем год назад. Теперь они могут рассчитывать на оплату труда в 60,4 тысячи в месяц.