Октябрьский мост в Новосибирске будет ремонтировать новый подрядчик

По его словам, в настоящее время проводятся переговоры с новым подрядчиком, который продолжит работы на тех объемах, которые ранее планировались «СпецТрансСтрой». Однако имя новой компании чиновник не уточнил. Ожидается, что в течение этой или следующей недели новый подрядчик приступит к работе на мосту.