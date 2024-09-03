Октябрьский мост в Новосибирске будет ремонтировать новый подрядчик

Вчера данная организация была включена в реестр недобросовестных поставщиков, сообщил начальник дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Иосиф Кодалаев.
По его словам, в настоящее время проводятся переговоры с новым подрядчиком, который продолжит работы на тех объемах, которые ранее планировались «СпецТрансСтрой». Однако имя новой компании чиновник не уточнил. Ожидается, что в течение этой или следующей недели новый подрядчик приступит к работе на мосту.
По информации пресс-службы мэрии, на данный момент работы выполняются на двух полосах Октябрьского моста. В их число входят ремонт и усиление тротуарной консоли, устройство выравнивающего слоя из бетонной смеси на проезжей части, гидроизоляция, ремонт лестничных сходов, окраска балок пролетного строения, монтаж нового перильного ограждения и устройство цоколей барьерного ограждения, а также нижнего слоя основания из асфальтобетонной смеси.