Электробусы вышли еще на два маршрута в ЗАО и ЮЗАО

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое в 14:00 меняется от холодного оттенка к теплому. Передний указатель маршрута, увеличенный на 18 процентов, позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Но главное — запас хода вырос с 40−50 километров до 80. При этом вес машины остался прежним. В этом году на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.