Электробусы вышли еще на два маршрута в ЗАО и ЮЗАО

Вместо автобусов на маршруты № 1 и 715 вышли электробусы. Они проходят по территории ЗАО и ЮЗАО. 13 современных машин доставляют пассажиров к станциям Солнцевской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Сегодня в Москве электробусы работают на 139 маршрутах. Это делает столицу лидером по количеству экологичного транспорта в Европе. В прошедшие выходные поездки жителей еще девяти районов и поселений города стали более комфортными. Продолжаем развивать сеть электробусных маршрутов по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.
Москва находится в числе мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта и занимает первое место в Европе по числу электробусов. Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Плавный ход и отсутствие шума и вибраций обеспечивают высокий уровень комфорта пассажиров. Салоны оборудованы зарядными портами для гаджетов и медиаэкранами с информацией о маршруте. Кроме того, электробусы оснащены откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов.
С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое в 14:00 меняется от холодного оттенка к теплому. Передний указатель маршрута, увеличенный на 18 процентов, позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Но главное — запас хода вырос с 40−50 километров до 80. При этом вес машины остался прежним. В этом году на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.
Инновационный транспорт обслуживают на 10 современных площадках. В 2022-м в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам почти в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.
С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры на маршруты выйдет еще больше электробусов.