Улица ДВ, цены в ресторанах и «Парад парусов»: как прошел первый день ВЭФ — 2024 во Владивостоке

Во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ с 3 по 6 сентября проходит IX Восточный экономический форум (16+). С самого утра у входа на территорию образовалась очередь из желающих посетить мероприятие — гости и участники, причем как с местных регионов, так и из других стран. И это неудивительно, ведь ВЭФ является одной из главных платформ для представления и дальнейшего развития как российских, так и международных проектов. Как прошел первый день форума — в материале ИА PrimaMedia.
Традиционно в первые дни форума все локации доступны для посещения только для тех, у кого есть специальные бейджи. Для участников и гостей предусмотрены спортивные, культурные и, конечно, деловые мероприятия.
ОФИЦИАЛЬНО.
Пока деловая активность не такая яркая, так как традиционно основные деловые мероприятия проходят во второй день форума. Однако сегодня уже открылись площадки международной дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб», обсудились торгово-экономические связи России и Китая, развитие проекта по созданию персональных цифровых медицинских помощников, развитие преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики.
Среди обсуждаемых тем также международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция. Участниками стали ученые из России, Китая, Вьетнама и Республики Корея.
Теме сотрудничества России и Вьетнама также посвятят историко-документальную выставку «Вьетнам: путь к независимости, справедливости и процветанию» (16+), которую откроют на ВЭФ. Кроме того, в ходе конференции запланирована презентация подготовленного Росархивом сборника документов «СССР и Вьетнам в годы второй Индокитайской войны. 1959−1975 гг.».
Также на стенде ВЭБ.РФ в рамках Восточного экономического форума прошла сессия «Ренессанс национальной памяти. Граф Н. Н. Муравьёв-Амурский». В ходе обсуждения участники затронули важное для Дальнего Востока и всей России событие — возвращение на Родину уникальной исторической реликвии, серебряного венка, который ранее находился в часовне в Париже, рядом с захоронением генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва-Амурского. Это возвращение стало возможным благодаря сотрудничеству Музея истории Дальнего Востока, Фонда наследия русского зарубежья, государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, а также ПАО «Совкомфлот» и ПАО «СИБУР Холдинг».
Проект с инвестициями в 4,6 млрд рублей представил на полях Восточного экономического форума его инвестор — резидент САР острова Русский, компания «Интеррос» Владимира Потанина. Первый деловой центр класса «А» во Владивостоке на острове Русский для компаний-резидентов САР станет еще и точкой притяжения для инноваторов, жителей города и туристов.
Деловой центр будет возведен с учетом современных международных стандартов в области строительства, технологий и экологии, а также с учетом природного ландшафта и климатических условий острова. Одной из ключевых особенностей проекта станет ресторан с панорамным видом на 360 градусов.
Кстати, на одной из сессий должен был присутствовать и американский актер Стивен Сигал. Уже после обеда стало известно, что участник дискуссии спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям не добрался до Владивостока, но приветствие актера все же показали.
ОСТРОВ.
В так называемый «нулевой» день ВЭФа одним из первых событий стало открытие выставки «Улица Дальнего Востока» (16+) на набережной кампуса. Инсталляций, установленные вдоль побережья, впечатляют своим разнообразием. Здесь представлены все регионы ДВ, каждый из которых поистине уникален и неповторим. Ранее корр. ИА PrimaMedia узнал, что подготовили регионы к ВЭФ в 2024 году.
Также во Владивостоке на набережной Спортивной гавани прошло торжественное открытие третьего международного шахматного турнира на Кубок ВЭФ (16+) для участников старше 16 лет. Жители и гости города тепло встретили приглашенных участников, среди которых были всемирно известные гроссмейстеры: чемпион России Владислав Артемьев, чемпион Республики Беларусь Максим Царук и индийский гроссмейстер Абхиманью Пураник, а также другие участники турнира, по информации организаторов.
Основная часть стартует на территории кампуса 4 сентября. И, пожалуй, центральное событие ВЭФ — выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании. Глава государства проведет совещание по развитию инфраструктуры Дальнего Востока. В графике запланирован ряд переговоров и встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
Ранее ИА PrimaMedia публиковало и деловую программу ВЭФ 2024, которая начнется 4 сентября. Главная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловая программа включает семь тематических направлений: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».
Напомним, что на время проведения ВЭФ во Владивостоке действует ряд ограничений.