Улица ДВ, цены в ресторанах и «Парад парусов»: как прошел первый день ВЭФ — 2024 во Владивостоке

Во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ с 3 по 6 сентября проходит IX Восточный экономический форум (16+). С самого утра у входа на территорию образовалась очередь из желающих посетить мероприятие — гости и участники, причем как с местных регионов, так и из других стран. И это неудивительно, ведь ВЭФ является одной из главных платформ для представления и дальнейшего развития как российских, так и международных проектов. Как прошел первый день форума — в материале ИА PrimaMedia.