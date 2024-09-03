Отрасль домашнего персонала лидирует по росту зарплат в Краснодаре. Предлагаемый заработок в этой сфере вырос на 84% и достиг в среднем почти 77 853 рублей.
Эксперты изучили динамику средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников в разных отраслях за лето 2024 года. Наибольший рост зафиксирован в отрасли сфера домашнего персонала.
Вторым стали зарплатные предложения в такси. Рост составил 54% за год — до 149,5 тысячи рублей. На третьем месте находится сфера продаж, где зафиксирован показатель в 45% за год — до 68,9 тысячи рублей, пишет РБК Краснодар.