На сколько подорожает проезд в омских маршрутках с 4 сентября: новые тарифы

Как сообщается на сайте «Омские перевозчики», такое решение было принято в связи с инфляционными процессами и ростом цен на запчасти и ГСМ.
«Оплата пассажиров за проезд — наш единственный источник доходов. Ни каких дотаций из бюджета у нас нет, а расходы растут каждый месяц», — прокомментировал ситуацию партнёр СРО Юрий Лутков.
С завтрашнего дня стоимость одной поездки составит:
- по безналичному расчету: для граждан, по карте «Омка» — 40 рублей;
- для школьников, студентов и пенсионеров (по транспортным картам) — 35 рублей;
- за наличный расчет, стоимость проезда для всех категорий пассажиров — 40 рублей.
Маршруты, входящие в СРО «Омские перевозчики», следующие: № 6н, 31н, 47н, 54, 68, 97, 117н, 200, 222, 303, 305, 323, 331, 339, 344, 346, 350, 359, 385, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 418, 421, 425, 500, 503, 514.
Напомним, что с 1 июля до 40 рублей за одну поездку за наличный расчёт подорожала стоимость проезда в муниципальном транспорте Омска. При оплате по карте она составляет 35 рублей.