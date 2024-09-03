Министр экономического развития Приморья о высокой инфляции: «Виновата логистика»

«Инфляция есть, но здесь необходимо сказать, что каждый месяц мы ее мониторим и в июле месяце она уже пошла на снижение. У нас действительно уровень инфляции выше, чем во многих субъектах Российской Федерации. В основном это связано с логистикой», — отмечает Андрей Блохин.