Министр экономического развития Приморья о высокой инфляции: «Виновата логистика»

«Инфляция есть, но здесь необходимо сказать, что каждый месяц мы ее мониторим и в июле месяце она уже пошла на снижение. У нас действительно уровень инфляции выше, чем во многих субъектах Российской Федерации. В основном это связано с логистикой», — отмечает Андрей Блохин.
Он добавил, что практически вся продукция, представленная в регионе, завозная. В результате чего на итоговую стоимость оказывает влияние логистика.
Чтобы сдержать рост цен в Приморье, власти края поддерживают местные компании, занимающиеся производством продукции на территории региона, и выводят их в торговые сети.
«Чтобы сдерживать рост цен на отдельные виды товаров, у нас постоянно осуществляется мониторинг со стороны органов исполнительной власти, реализуются программы, среди которых “Доступное Приморье”, различные социальные карты, и они в первую очередь направлены на ту продукцию, которая является основной в рационе потребителя Приморского края», — рассказал министр.
Он добавил, что на рост цен продукции в крае большое влияние оказывает стоимость автомобильного топлива и тарифы.
Напомним, по итогам июля 2024 года годовая инфляция в Приморье замедлилась до 10,5%. По данным специалистов, цены на продукты в крае практически не изменились, однако выросли тарифы ЖКХ.