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Министр экономического развития Приморья о высокой инфляции: «Виновата логистика»

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября, ФедералПресс. Инфляция в Приморском крае растет быстрее, чем в других регионах России. Согласно данным Центробанка, в июле она составила 10,5%. Что влияет на рост цен в регионе, рассказал во время интервью в открытой студии «ФедералПресс» на Восточном экономическом форуме министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин.

Источник: Фотобанк Росконгресс

«Инфляция есть, но здесь необходимо сказать, что каждый месяц мы ее мониторим и в июле месяце она уже пошла на снижение. У нас действительно уровень инфляции выше, чем во многих субъектах Российской Федерации. В основном это связано с логистикой», — отмечает Андрей Блохин.

Он добавил, что практически вся продукция, представленная в регионе, завозная. В результате чего на итоговую стоимость оказывает влияние логистика.

Чтобы сдержать рост цен в Приморье, власти края поддерживают местные компании, занимающиеся производством продукции на территории региона, и выводят их в торговые сети.

«Чтобы сдерживать рост цен на отдельные виды товаров, у нас постоянно осуществляется мониторинг со стороны органов исполнительной власти, реализуются программы, среди которых “Доступное Приморье”, различные социальные карты, и они в первую очередь направлены на ту продукцию, которая является основной в рационе потребителя Приморского края», — рассказал министр.

Он добавил, что на рост цен продукции в крае большое влияние оказывает стоимость автомобильного топлива и тарифы.

Напомним, по итогам июля 2024 года годовая инфляция в Приморье замедлилась до 10,5%. По данным специалистов, цены на продукты в крае практически не изменились, однако выросли тарифы ЖКХ.