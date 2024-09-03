Цены на бензин в Красноярске выросли на 5 рублей

Больше всех «порадовали» заправки «КНП» и «25 часов», где бензин некоторых марок подорожал на целых 5 рублей. За литр АИ-98 на «25 часов» придется теперь выложить почти 85 рублей — видимо. Ездить на 98-м становится по-настоящему эксклюзивным удовольствием.
На «КНП» тоже не скромничают: АИ-92 подорожал на 50 копеек и достиг 54,9 рубля за литр, а АИ-98 вырос в цене на рубль — до 63,40.
Единственным светлым пятном на фоне происходящего выглядит «Газпромнефть», где цены не только не выросли, но и даже немного снизились.