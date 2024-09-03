Из Международного аэропорта Владивосток открылись рейсы на остров Хайнань

Воздушная гавань Приморья продолжает расширять географию полетов, чтобы предложить жителям края авиаперевозки по самым популярным туристическим маршрутам.
2 сентября в 20:00 местного времени был выполнен первый долгожданный рейс из Владивостока на остров Хайнань. Авиакомпания «Аэрофлот» запланировала полеты с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Владивостока в Санью в 20:00 часов, обратный прилет в столицу Дальнего Востока в 10:10 часов.
Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing-737−800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса Бизнес и 138 кресел класса Эконом. Время в пути составит 6 часов.
Ранее «КП» писала о том, что новый рейс свяжет Владивосток и Курильск.