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Из Международного аэропорта Владивосток открылись рейсы на остров Хайнань

Из Международного аэропорта Владивосток открылись прямые рейсы на китайский остров Хайнань. Полетную программу на популярный курортный остров будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот».

Источник: Международный аэропорт Владивосток

Воздушная гавань Приморья продолжает расширять географию полетов, чтобы предложить жителям края авиаперевозки по самым популярным туристическим маршрутам.

2 сентября в 20:00 местного времени был выполнен первый долгожданный рейс из Владивостока на остров Хайнань. Авиакомпания «Аэрофлот» запланировала полеты с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Владивостока в Санью в 20:00 часов, обратный прилет в столицу Дальнего Востока в 10:10 часов.

Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing-737−800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса Бизнес и 138 кресел класса Эконом. Время в пути составит 6 часов.

Ранее «КП» писала о том, что новый рейс свяжет Владивосток и Курильск.