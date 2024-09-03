Из Международного аэропорта Владивосток открылись рейсы на остров Хайнань

2 сентября в 20:00 местного времени был выполнен первый долгожданный рейс из Владивостока на остров Хайнань. Авиакомпания «Аэрофлот» запланировала полеты с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Владивостока в Санью в 20:00 часов, обратный прилет в столицу Дальнего Востока в 10:10 часов.