В Воронеже модернизируют одну из старейших котельных

В Воронеже проводят масштабную модернизацию котельной № 1 на улице Софьи Перовской, которая является одной из старейших в городе. Работы будут завершены в первой половине сентября. Модернизация позволит улучшить гидравлический режим двух крупных теплотрасс, которые подают тепло и горячую воду в 30 социальных объектов и более 140 жилых домов. Кроме того, проведенные работы позволят подключить дополнительную тепловую нагрузку для Театра оперы и балета, в котором идет капитальный ремонт. Об этом сообщили в воронежском филиале АО «Квадра» во вторник, 3 сентября.