Мощности транспортно-логистических центров в РФ к 2030 году вырастут в 2,5 раза

«Минтрансом поддерживается, реализовывается ведомственный проект “Развитие транспортно-логистических центров”. На сегодняшний день у нас мощность транспортно-логистических центров достигает 7,5 миллиона ДФЭ. В 2030 году эта мощность будет уже более 18 миллионов — это увеличение в 2,5 раза», — сказал он.