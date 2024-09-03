Мощности транспортно-логистических центров в РФ к 2030 году вырастут в 2,5 раза

«Минтрансом поддерживается, реализовывается ведомственный проект “Развитие транспортно-логистических центров”. На сегодняшний день у нас мощность транспортно-логистических центров достигает 7,5 миллиона ДФЭ. В 2030 году эта мощность будет уже более 18 миллионов — это увеличение в 2,5 раза», — сказал он.
Иванов отметил, что 65 ТЛЦ планируется построить в рамках ведомственного проекта до 2030 года.
О форуме
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.