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Мощности транспортно-логистических центров в РФ к 2030 году вырастут в 2,5 раза

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Мощности транспортно-логистических центров (ТЛЦ) в России к 2030 году увеличатся в 2,5 раза и превысят 18 млн ДФЭ (20-футовый эквивалент), сообщил первый заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов в ходе Восточного экономического форума.

Источник: Freepik

«Минтрансом поддерживается, реализовывается ведомственный проект “Развитие транспортно-логистических центров”. На сегодняшний день у нас мощность транспортно-логистических центров достигает 7,5 миллиона ДФЭ. В 2030 году эта мощность будет уже более 18 миллионов — это увеличение в 2,5 раза», — сказал он.

Иванов отметил, что 65 ТЛЦ планируется построить в рамках ведомственного проекта до 2030 года.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.