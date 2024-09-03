На ВЭФ указали на перспективы расширения БРИКС

«Мы видим, что новые страны-члены, они не просто интегрировались, они в каких-то моментах являются запевалами — предлагают новые идеи. С учетом разнообразия в традициях, религии, культуры, в политической культуре, в финансово-экономических подходах, казалось бы, наоборот, это должно сделать работу группы невозможной. Но то, что делает БРИКС эффективным, это как раз его разнообразие», — указала руководитель совета.