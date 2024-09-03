На ВЭФ указали на перспективы расширения БРИКС

В ходе сессии «Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности», она указала, что текущий год стал знаковым для объединения.
«С 1 января 2024 года БРИКС расширился. Никто даже не мог ожидать еще до Йоханнесбурга, даже накануне саммита, что произойдет такая значительная трансформация, и БРИКС прирастет практически в половину», — напомнила она.
По словам Пановой, в процессе расширения всегда возникают сложности, способные негативно повлиять на работу организаций. При этом авторитет БРИКС ничуть не рухнул, подчеркнула она.
«Мы видим, что новые страны-члены, они не просто интегрировались, они в каких-то моментах являются запевалами — предлагают новые идеи. С учетом разнообразия в традициях, религии, культуры, в политической культуре, в финансово-экономических подходах, казалось бы, наоборот, это должно сделать работу группы невозможной. Но то, что делает БРИКС эффективным, это как раз его разнообразие», — указала руководитель совета.
«Расширение состава объединения дает нам хорошие шансы на то, чтобы улучшить ситуацию в сфере финансовой стабильности. Само появление БРИКС в свое время уже оказало определенное влияние на различные процессы в сфере глобального экономического управления», — заключил он.
Ранее, 30 августа, страны БРИКС по итогам двухдневного форума «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» приняли рамочную основу по климату и устойчивому развитию. Как уточнили в Минэкономразвития России, документ включает основные моменты совместной работы государств объединения в этом направлении: справедливый переход, митигацию, адаптацию, углеродные рынки, финансы, науку и вовлечение бизнеса.
Предыдущий саммит на уровне глав государств прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР окончательно присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.
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