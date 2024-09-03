В Беларусь из Перми — за пять тысяч

Субсидированные авиарейсы дают возможность пермякам слетать в тот или иной город по более дешевым билетам. В 2024 году программа субсидирования распространялась на 18 направлений.
Субсидии выделялись на полеты из Перми в Самару, Казань, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Калининград, Сургут, Новосибирск, Челябинск, Тюмень, Волгоград, Владикавказ, Махачкалу, Мурманск, Когалым, Ярославль, Барнаул и Нарьян-Мар. А также в столицу Беларуси — Минск. То есть слетать в эти города можно раза в два-три дешевле, чем по обычной цене. К примеру, полет до Ярославля обходился всего в 5 тысяч рублей — сопоставимо с ценой билета на поезд.
Но прошедшее время глагола «обходился» объясняется тем, что рейсы до Ярославля отменили. Так же, как до Барнаула и Нижнего Новгорода. А причина — невостребованность. Пассажиропоток на эти направления оказался слишком низким.
А вот полеты в Минск оказались востребованными. В связи с этим их субсидирование будет продолжено. Минтранс Пермского края опубликовал приказ о предельном размере субсидий на рейсы по маршруту Пермь — Минск. С 1 января 2025 года и на ближайшие три года на один «парный» рейс субсидия будет составлять 1 миллион 74 тысячи рублей.
Сейчас рейсы до Минска из Перми проходят два раза в неделю. Их выполняет авиакомпания «Икар». Время в пути составляет три часа. Стоимость билета — от 5867 рублей. Последний рейс в этом сезоне, согласно расписанию пермского аэропорта, запланирован на 24 октября.