В Беларусь из Перми — за пять тысяч

Субсидии выделялись на полеты из Перми в Самару, Казань, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Калининград, Сургут, Новосибирск, Челябинск, Тюмень, Волгоград, Владикавказ, Махачкалу, Мурманск, Когалым, Ярославль, Барнаул и Нарьян-Мар. А также в столицу Беларуси — Минск. То есть слетать в эти города можно раза в два-три дешевле, чем по обычной цене. К примеру, полет до Ярославля обходился всего в 5 тысяч рублей — сопоставимо с ценой билета на поезд.