Расширение БРИКС поможет повысить финстабильность, заявил Сторчак

«Я думаю, что мы вправе говорить о том, что расширение состава объединения дает нам хорошие шансы на то, чтобы улучшить ситуацию в сфере финансовой стабильности. Само появление БРИКС уже оказало определенное влияние на различные процессы в сфере глобального экономического управления», — сказал он, выступая на сессии ВЭФ «Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности».
«Важное направление, связанное с расширением БРИКС, — это увеличение числа национальных валют, которые потенциально могут быть использованы для расчетов во взаимной торговле и инвестициях. Эта тенденция сильна, но ее хотелось бы еще более ускорить и двигаться к тому, чтобы мы все вместе меньше зависели от рынков резервных валют и от финансовой инфраструктуры развитых экономик», — заявил Сторчак.
«Следующее направление — это, может быть, спорный тезис, но мне он очень нравится, — это содействие со стороны всего клуба или объединения интернализации китайского юаня и индийской рупии», — продолжил он.
Юань уже давно вошел в состав международных резервов и является одной из валют СДР, но официальной политики китайского руководства в части интернализации национальной валюты нет, отметил он. В то же время в Индии принята государственная программа, которая предполагает, что со временем индийская рупия будет полноценной резервной валютой и валютой международных расчетов, торговли, инвестиций.
Расширение БРИКС также повысит для его участников возможности использования национальных долговых рынков стран объединения. Кроме того, это усилит роль БРИКС в МВФ при подготовке новой формулы расчета страновых квот и повысит возможности давления на развитые экономики в целях перераспределения квот в пользу стран с формирующимся рынком.
«Страны с формирующимся рынком заслужили, чтобы формула страновой квоты была пересмотрена, и мы получили ситуацию, когда бы доля в квотах и голосах соответственно управляющих органов Международного валютного фонда стран БРИКС увеличилась», — подчеркнул Сторчак.
Все эти направления не будут развиваться автоматически, отметил он. «Нужно обязательно, чтобы наши органы государственной власти в лице правительства и в лице Центральных государственных национальных банков все-таки последовательно проводили линию на то, чтобы эти возможности использовать», — заключил он.
Восточный экономический форум проходит