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Расширение БРИКС поможет повысить финстабильность, заявил Сторчак

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Расширение БРИКС дает хорошие шансы на повышение глобальной финансовой стабильности; одним из важных направлений является увеличение числа национальных валют стран объединения во взаимных расчетах, заявил в рамках ВЭФ старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что мы вправе говорить о том, что расширение состава объединения дает нам хорошие шансы на то, чтобы улучшить ситуацию в сфере финансовой стабильности. Само появление БРИКС уже оказало определенное влияние на различные процессы в сфере глобального экономического управления», — сказал он, выступая на сессии ВЭФ «Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности».

«Важное направление, связанное с расширением БРИКС, — это увеличение числа национальных валют, которые потенциально могут быть использованы для расчетов во взаимной торговле и инвестициях. Эта тенденция сильна, но ее хотелось бы еще более ускорить и двигаться к тому, чтобы мы все вместе меньше зависели от рынков резервных валют и от финансовой инфраструктуры развитых экономик», — заявил Сторчак.

«Следующее направление — это, может быть, спорный тезис, но мне он очень нравится, — это содействие со стороны всего клуба или объединения интернализации китайского юаня и индийской рупии», — продолжил он.

Юань уже давно вошел в состав международных резервов и является одной из валют СДР, но официальной политики китайского руководства в части интернализации национальной валюты нет, отметил он. В то же время в Индии принята государственная программа, которая предполагает, что со временем индийская рупия будет полноценной резервной валютой и валютой международных расчетов, торговли, инвестиций.

Расширение БРИКС также повысит для его участников возможности использования национальных долговых рынков стран объединения. Кроме того, это усилит роль БРИКС в МВФ при подготовке новой формулы расчета страновых квот и повысит возможности давления на развитые экономики в целях перераспределения квот в пользу стран с формирующимся рынком.

«Страны с формирующимся рынком заслужили, чтобы формула страновой квоты была пересмотрена, и мы получили ситуацию, когда бы доля в квотах и голосах соответственно управляющих органов Международного валютного фонда стран БРИКС увеличилась», — подчеркнул Сторчак.

Все эти направления не будут развиваться автоматически, отметил он. «Нужно обязательно, чтобы наши органы государственной власти в лице правительства и в лице Центральных государственных национальных банков все-таки последовательно проводили линию на то, чтобы эти возможности использовать», — заключил он.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

БРИКС
экономика