Расширение БРИКС поможет повысить финстабильность, заявил Сторчак

«Важное направление, связанное с расширением БРИКС, — это увеличение числа национальных валют, которые потенциально могут быть использованы для расчетов во взаимной торговле и инвестициях. Эта тенденция сильна, но ее хотелось бы еще более ускорить и двигаться к тому, чтобы мы все вместе меньше зависели от рынков резервных валют и от финансовой инфраструктуры развитых экономик», — заявил Сторчак.