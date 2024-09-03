Пострадавший от взрыва подъезд на улице Фучика отремонтировали

Как писал «Ъ-Приволжье», в июне жители дома записали обращение к президенту Владимиру Путину. По их словам, после взрыва по всему дому пошли глубокие трещины, плиты перекрытий расходятся, возникли проблемы с водоснабжением. В администрации города тогда заявили, что по результатам экспертизы прочность конструкций и крены здания не выходят за пределы нормативных значений.