Пострадавший от взрыва подъезд на улице Фучика отремонтировали

Рабочие демонтировали в подъезде деформированные элементы, усилили вертикальные несущие конструкции и перекрытия углеволокном. Теперь подрядчик начнет восстанавливать тепловой контур, необходимый для поддержания комфортной температуры в квартирах зимой.
Результат аварийно-восстановительных работ оценит экспертная организация, ее пока не выбрали. Власти надеются в скором времени получить согласие от регионального ГУ МЧС России на повторное обследование конструкций дома с помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела-Струна».
На время работ жильцов первого и второго подъездов расселили, в том числе и в съемные квартиры. К 3 сентября на компенсацию затрат на аренду временного жилья мэрия направила собственниками квартир 3,7 млн руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», в июне жители дома записали обращение к президенту Владимиру Путину. По их словам, после взрыва по всему дому пошли глубокие трещины, плиты перекрытий расходятся, возникли проблемы с водоснабжением. В администрации города тогда заявили, что по результатам экспертизы прочность конструкций и крены здания не выходят за пределы нормативных значений.