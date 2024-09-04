На Кубани 40 гостиницам выдадут субсидии в рамках нацпроекта

В 2024 году поступило более 130 заявок. Максимальный размер субсидии, на который могут рассчитывать соискатели — 10 млн рублей. по условиям программы, предприниматели должны реализовать проект до конца года, при этом необходимо вложить менее 30% собственных средств от общей суммы.