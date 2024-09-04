Около парка 300-летия Омска построят новую дорогу

Новая дорога пройдет вдоль северной границы парка и станет дублером проспекта Комарова. Уже частично построенный участок этой дороги открывает новые возможности для автолюбителей, соединяя гаражные кооперативы и другие объекты. Планы строительства асфальтовой магистрали предусматривают проезд мимо здания Омского областного суда и парковки гипермаркета «Комарова Plaza», чтобы обеспечить более удобное и безопасное движение по этой части города.