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Около парка 300-летия Омска построят новую дорогу

На Левобережье Омска появится новая дорога, соединяющая бульвар Архитекторов с улицей Перелета.

Этот проект стал частью планировки территории парка 300-летия Омска. Информацию сообщили в портал «Омскрегион».

Новая дорога пройдет вдоль северной границы парка и станет дублером проспекта Комарова. Уже частично построенный участок этой дороги открывает новые возможности для автолюбителей, соединяя гаражные кооперативы и другие объекты. Планы строительства асфальтовой магистрали предусматривают проезд мимо здания Омского областного суда и парковки гипермаркета «Комарова Plaza», чтобы обеспечить более удобное и безопасное движение по этой части города.