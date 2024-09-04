Дороги Хабаровского края взяли на особый контроль

Наверняка многие согласятся, что при въезде в Хабаровск со стороны федеральных и краевых трасс сразу чувствуешь: ты пересёк границу города. Если до этого автомобиль ехал по большей части ровно, то теперь вдруг начинаешь отчаянно подпрыгивать на многочисленных ямах и колдобинах. Многострадальный проспект 60-летия Октября продолжают ремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2022 году отремонтирован участок этой автомобильной дороги от ул. Суворова до ул. Аэродромной (3,3 км). В этом году работы ведутся на участке от ул. Машинистов до ул. Аэродромной (1,9 км). То есть, в текущем году почти половина проспекта будет приведена в нормативное состояние (общая протяженность — 11,7 км). Напомним, что проспект 60-летия Октября ремонтируется по национальному проекту, а значит, за краевые деньги, доля софинансирования городского бюджета минимальна. Но складывается такое впечатление, что администрация города напрочь забыла о ямочном ремонте. Очень кстати пришелся выезд врио губернатора края Дмитрия Демешина на этот объект в мае. Он тогда дал поручение краевому Минтрансу проработать с администрацией города вопрос сокращения сроков полного ремонта проспекта и выделить дополнительные денежные средства. Таким образом, сроки удалось сократить с пяти до двух лет, край выделит городу на ремонт ещё порядка одного миллиарда рублей.