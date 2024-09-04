Дороги Хабаровского края взяли на особый контроль

Вопросы ремонта и строительства дорог — после того, как врио губернатора Дмитрий Демешин пару месяцев назад открыл комментарии в своих соцсетях — стали одной из главных тем. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» пообщался со специалистами и проанализировал, что делалось не так в дорожной отрасли и как власти рассчитывают улучшить ситуацию.
То яма, то колдобина.
Наверняка многие согласятся, что при въезде в Хабаровск со стороны федеральных и краевых трасс сразу чувствуешь: ты пересёк границу города. Если до этого автомобиль ехал по большей части ровно, то теперь вдруг начинаешь отчаянно подпрыгивать на многочисленных ямах и колдобинах. Многострадальный проспект 60-летия Октября продолжают ремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2022 году отремонтирован участок этой автомобильной дороги от ул. Суворова до ул. Аэродромной (3,3 км). В этом году работы ведутся на участке от ул. Машинистов до ул. Аэродромной (1,9 км). То есть, в текущем году почти половина проспекта будет приведена в нормативное состояние (общая протяженность — 11,7 км). Напомним, что проспект 60-летия Октября ремонтируется по национальному проекту, а значит, за краевые деньги, доля софинансирования городского бюджета минимальна. Но складывается такое впечатление, что администрация города напрочь забыла о ямочном ремонте. Очень кстати пришелся выезд врио губернатора края Дмитрия Демешина на этот объект в мае. Он тогда дал поручение краевому Минтрансу проработать с администрацией города вопрос сокращения сроков полного ремонта проспекта и выделить дополнительные денежные средства. Таким образом, сроки удалось сократить с пяти до двух лет, край выделит городу на ремонт ещё порядка одного миллиарда рублей.
— В городе Хабаровске порядка тысячи километров дорог в общей массе. Большинство в асфальтобетонном исполнении. И люди справедливо отмечают, что они находятся в плачевном состоянии, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Георгий Мазунин. — К этому привела совокупность факторов. Во-первых, это нерациональное распределение средств муниципального дорожного фонда на те или иные виды работ. Больше всего средств должно выделяться именно на ликвидацию дефектов покрытия, а не на покос травы, что тоже важно, но в ущерб состоянию проезжей части — недопустимо. Второе — это зимнее содержание дорог в комплексе. Зачастую в городе несвоевременно убирается снег. Образовывается ледяной накат. Наступает весна, при положительных температурах днём ледяная корка начинает таять, а ночью снова замерзать — так называемые «температурные качели». Днём вода приникает в дорожное полотно, ночью она замерзает и разрушает его.
По итогам первой прямой линии в соцсетях, которая состоялась ещё в середине июля, Дмитрию Демешину поступило чрезвычайно много жалоб на состояние дорог в посёлке имени Горького краевой столицы. Дороги там как после бомбёжки! Городу было выделено дополнительно 100 миллионов рублей из краевого бюджета. Работы уже начались на улицах Горького, Жуковского, на Восточном шоссе. По национальному проекту отремонтируют участок улицы Энтузиастов между улицами Горького и Жуковского. На очереди — улица Гагарина. Самую проблемную улицу, Энтузиастов, должны отремонтировать уже в это месяце. Там пришлось вскрывать полотно и удалять пучинистый грунт, укрепляя участки скальником.
В Хабаровском районе администрация уже отчиталась о том, что в порядок привели участки пяти дорог, на которые поступило больше всего жалоб: между сёлами Матвеевкой и Заозёрным, Дружбой и Некрасовкой, а также на улице Центральной в Сергеевке и на подъезде к Матвеевке, Константиновке и Дачному.
По информации регионального Минтранса, всего в крае с начала июля отремонтировано дорог на площади свыше 90 тысяч квадратных метров.
БКД расширят и ускорят.
Шестой год подряд в Хабаровском крае работает инициированный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальный проект «Безопасные качественные дороги» (БКД). За это время отремонтировали свыше 700 объектов дорожно-уличной сети общей протяжённостью более 720 километров. Также привели в нормативное состояние свыше 70 мостов. Среди самых знаковых объектов — улицы Краснореченская и Тихоокеанская в Хабаровске, Гагарина и Щорса в Комсомольске-на-Амуре.
До этого года нацпроект БКД работал только в населённых пунктах, где живёт больше 200 тысяч человек. Потому в нашем регионе программа осуществлялась лишь в Хабаровской городской агломерации, в которую вошли сама краевая столица и Хабаровский район, а также в Комсомольске-на-Амуре. Краевым министерством транспорта и дорожного хозяйства в настоящее время завершена работа, направленная на расширение перечня территорий, на которых реализуются мероприятия дорожного национального проекта, — с 2025 года в него войдут две малые городские агломерации: Советско-Гаванская и Амурская. Уже стало известно, какие именно объекты отремонтируют в этих городах с использованием федерального бюджета.
— В Советской Гавани начнут с центральных улиц. Будут отремонтированы 1,48 км дорожного полотна на улице Гончарова и три объекта на улице 15 Погибших Партизан. В Амурске в планах ремонт 1,65 км проспекта Октябрьского, 200 м дороги вокруг кольцевой развязки. И ещё запланировали 650 м проспекта Строителей. Суммарно по нацпроекту в 2025 году в Советской Гавани отремонтируют свыше 3 км, в Амурске — 2,5 км. На работы будет выделено порядка 81 млн рублей для Советско-Гаванской и порядка 67,5 млн рублей для Амурской городских агломераций, — рассказала заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачёва. — План ремонта дорог формируется с учётом мнений жителей. Понятно, что все замечания разом учесть не получится. Но, заверяю, мы отсматриваем все сообщения, которые жители края оставляют в соцсетях врио губернатора Дмитрия Демешина и органов власти. Именно ваши сообщения, их тщательный анализ помогает нам эффективнее выстраивать работу на благо Хабаровского края.
Народный контроль в действии.
Но одно дело дорогу починить, другое — сделать это с достойным качеством, чтобы она прослужила людям долго. В Хабаровском крае, как и в целом в России, действуют жёсткие нормативы приёмки выполненных работ у подрядчиков. Каждый этап их выполнения документируется, а в завершение на объекте проводится финальная проверка. Комиссия, состоящая из представителей заказчика, подрядчика и сторонних экспертов, осматривает отремонтированные участки. Они оценивают качество выполненных работ, соответствие проектной документации и стандартам строительных норм.
Не все отремонтированные участки могут быть приняты. Если выявляются недостатки, подрядчику предписывается устранить их в установленный срок. Лишь после исправления всех замечаний дорога принимается в эксплуатацию. Дополнительные денежные средства при этом из бюджета не выделяются, все замечания устраняются за счет подрядной организации.
Но сейчас не менее эффективным стал народный контроль. Люди видят огрехи подрядчиков и сообщают об этом в социальных сетях. Так, ещё в июне граждане обратили внимание Дмитрия Демешина на состояние улицы Новая. Она соединяет посёлок Горького в Хабаровске с пригородом. Из-за состояния дороги люди опаздывали на работу, а дети — в школу. Дмитрий Демешин потребовал от главы Хабаровского района провести ремонт дороги в самое ближайшее время. В середине июля трассу восстановили за счёт муниципального бюджета.
А жители частного сектора по улице Рыбинской в Хабаровске, недалеко от рынка «Выборгский», через социальные сети краевого правительства обратили внимание на недоделки подрядчика. Дорогу также в этом году починили по нацпроекту БКД. Однако канавы и кюветы прорыли лишь частично. Вдоль трассы скапливается вода, а значит, асфальт будет интенсивно разрушаться. На место уже выезжали представители властей и подрядной организации. Провели осмотр. Вопрос начал решаться.
— Важно, что инициаторы жалоб получают обратную связь. После устранения проблемы их информируют о проделанной работе, что способствует формированию доверия между гражданами и властями. Таким образом, взаимодействие через социальные сети не только помогает оперативно реагировать на жалобы, но и улучшает качество дорожного обслуживания, — подчеркнул глава краевого Минтранса Георгий Мазунин.
Обновление мостов.
Состояние автодорожных мостов — ещё одна проблема Хабаровского края. Только на трассах регионального значения насчитывается порядка 900 переправ через реки и другие водные преграды. Причём около 600 из них были построены ещё в советское время из брёвен и досок. Понятное дело, они со временем сильно поизносились. То и дело приходят новости о закрытии того или иного направления из-за их аварийного состояния.
Благодаря включению мостов в нацпроект БКД и региональному бюджету идёт планомерная замена старых конструкций на современные.
— Мы уже больше 70 мостов отремонтировали. Но нам ещё работать и работать. Стараемся переводить деревянные мосты либо в арки гофрированного типа, в трубы, либо в капитальные железобетонные сооружения, — объяснил Георгий Мазунин.
Ещё один важный и очень дорогой проект мостового перехода реализуется в Верхнебуреинском районе. Там в 2021 году сильнейшим паводком полностью смыло старый мост через реку Ургал. Отрезанными от внешнего мира оказались посёлки Софийск и Шахтинский. Благо, местное предприятие разрешило людям и транспорту пользоваться своей ведомственной переправой.
— Сейчас благодаря принципиальной позиции Дмитрия Викторовича Демешина федеральный центр выделил нам средства на восстановление конструкции. Мост стоит порядка 300 миллионов рублей. Требуется его полное восстановление. Там после наводнения ничего не осталось: ни опор, ни пролётов, ни подходов. Сваи мы ещё месяц назад забили, уже монтируются металлоконструкции. В этом году мост будет сдан, — подчеркнул глава краевого Минтранса.
Трассы в районах ждёт обновление.
В Хабаровском крае насчитывается всего порядка десяти тысяч километров дорог различного значения. Из них около шести тысяч километров находятся в зоне ответственности муниципалитетов, 3 300 — краевые, а также полторы тысячи километров федеральных трасс. Колоссальное хозяйство! Особенно тяжело в финансовом плане поддерживать в нормальном состоянии дороги местного значения. Их ремонт, как и любая другая дорожная деятельность, проводится собственниками автомобильных дорог за счет собственных дорожных фондов. Однако в Хабаровском крае муниципальным образованиям ежегодно оказывается финансовая помощь на дорожную деятельность. В этом году из краевого дорожного фонда на местные дороги направлено более 2,5 млрд рублей.
Всего в этом году запланирован ремонт 85 объектов протяжённостью более 100 км, из них уже приведено в нормативное состояние порядка 30%. В следующем году работы будут продолжены. Планируется починить не менее 150 км автомобильных дорог.
Самой проблемной в Хабаровском крае остаётся трасса регионального значения Селихино — Николаевск-на-Амуре протяжённостью более 550 км. Она входит в состав опорной сети дорог России, но находится в удручающем состоянии. По большей части это грунтовка, которая раскисает в дожди и во время распутицы и становится малопроезжей.
Чтобы отремонтировать начальный 90-километровый участок до посёлка Ягодный, потребуется 4,5 млрд рублей. В этом году в асфальтобетон будет переведён первый отрезок в 20 км от нулевого километра трассы. В следующем — ещё 20 км. И так дальше и дальше. При этом власти обещают не забывать грейдировать остальные гравийные и земляные участки дороги к Николаевску-на-Амуре.
Также идёт реконструкция, а фактически новое строительство дороги Чегдомын — Комсомольск-на-Амуре. Она пролегает вдоль БАМа. Открытие сквозного проезда по этой трассе даст жителям Верхнебуреинского района возможность добраться до больших городов края на своём автомобиле. Сейчас эта территория круглогодично связана с внешним миром только по железной дороге.
Хабаровску нужны новые развязки.
В Хабаровске в ближайшие годы необходимо построить несколько новых развязок. Первую уже готовятся проектировать в северной части города. Там сейчас ведётся большое строительство жилья. Пропускная же способность улиц Воронежской и Трёхгорной остаётся прежней. Поэтому после заселения множества высоток людьми в этом районе без расширения дорожной сети может случиться транспортный коллапс.
— Врио губернатора Дмитрий Демешин справедливо отмечал, что недопустимо забывать о расширении дорожной сети при строительстве новых жилищных массивов. Без развития транспортной инфраструктуры люди не смогут нормально добираться, будут стоять в пробках, — отметил Георгий Мазунин. — К проектированию развязки на пересечении улиц Трёхгорной и Воронежской мы рассчитываем приступить уже в следующем году. Она необходима для разведения транспортных потоков на разные уровни.
Также идёт обсуждение потенциальных вариантов строительства развязки на пересечении улиц Воронежской и Большой. Этот перекрёсток в Хабаровске давно стал «бутылочным горлышком», из-за которого в этом районе скапливаются длинные пробки практически во всех направлениях.
Об этом проекте говорят не первый год. Но из-за плотной застройки там потребуется выкупать у собственников участки земли с построенными на них зданиями. Это сильно удорожает проект. По предварительным оценкам, эта развязка может обойтись в сумму порядка 4 млрд рублей.
— Ещё один перспективный проект, над которым мы думаем, — это путепровод с улицы Индустриальной на проспект 60-летия Октября с выходом на ул. Аэродромную. Таким способом мы получим ещё один транспортный коридор с улиц Павла Морозова и Краснореченской на Второй Хабаровск и в пригород, — объяснил глава краевого Минтранса.
Правда, одновременно все три проекта запустить будет вряд ли реально. Поэтому их будут осуществлять поступательно в ближайшие годы при поддержке федерального центра.
В Хабаровском крае также ведутся работы по реализации проекта стратегического партнёрства между Россией и Китаем по освоению острова Большой Уссурийский в формате «Один остров — два государства». Уже разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги к международному пункту пропуска Большой Уссурийский протяжённостью 4,15 км. Так будет исполнено поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина.