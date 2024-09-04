Новые подъездные пути к «Сухому порту» открыли в Приморье

В торжественной церемонии запуска железнодорожной инфраструктуры принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Алексей Игнатенко.
За шесть месяцев длина подъездных путей увеличена в пять раз — с 646 до 3329 метров. Окончание строительства ознаменовалось установкой стяжки на путях: мастера участка забили «золотой» костыль и затянули болты. После команды об открытии движения по рельсам двинулся поезд.
Новые подъездные пути увеличат пропускную способность «Сухого порта» и станции Угловая в два раза, отмечает пресс-служба краевого кабмина. Глава Минтранса отметил, что это послужит серьезным шагом в исполнении поручения Президента России Владимира Путина об ускоренном вывозе контейнерных грузов с Дальнего Востока.
«Благодаря повышению провозной способности “Сухого порта” и станции Угловая мы делаем уверенный шаг навстречу ускоренной доставке контейнерных грузов с Дальнего Востока в другие регионы нашей страны. Это позволяет нам с гордостью сказать, что открытие новых подъездных путей станет важным вкладом в социально-экономическое развитие не только региона, но и всего Дальнего Востока», — сказал он.