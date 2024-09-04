Новые подъездные пути к «Сухому порту» открыли в Приморье

«Благодаря повышению провозной способности “Сухого порта” и станции Угловая мы делаем уверенный шаг навстречу ускоренной доставке контейнерных грузов с Дальнего Востока в другие регионы нашей страны. Это позволяет нам с гордостью сказать, что открытие новых подъездных путей станет важным вкладом в социально-экономическое развитие не только региона, но и всего Дальнего Востока», — сказал он.