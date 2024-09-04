В РЖД рассказали о беспилотном режиме работы высокоскоростного поезда

Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Высокоскоростной поезд для ВСМ Москва — Петербург сможет работать в беспилотном режиме. Это следует из материалов РЖД, показанных на стенде Восточного экономического форума. Поезд будет оснащен цифровой системой управления и автопилотом, следует из материалов.
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.