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В РЖД рассказали о беспилотном режиме работы высокоскоростного поезда

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Высокоскоростной поезд для ВСМ Москва — Петербург сможет работать в беспилотном режиме. Это следует из материалов РЖД, показанных на стенде Восточного экономического форума. Поезд будет оснащен цифровой системой управления и автопилотом, следует из материалов.

Источник: Валентин Антонов / ТАСС

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

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