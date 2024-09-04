Хабаровский край на ВЭФ подписал первые соглашения, направленные на развитие региона

Во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета стартовал ежегодный Восточный экономический форум (16+). На полях ВЭФ глава региона Дмитрий Демешин проведет ряд деловых встреч с руководителями ведущих компаний страны и промышленных предприятий, федеральных министерств и ведомств, в ходе которых планируется подписание важнейших для развития края партнерских соглашений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
На площадке ВЭФ Дмитрий Демешин встретился с президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сенатором Григорием Ледковым. Темой диалога стала поддержка малых народностей Хабаровского края. В частности, глава региона обсудил с руководителем Ассоциации вопрос распределения квот на вылов рыбы для КМНС и предложил провести совещание по итогам осенней путины.
— Пригласим Федеральное агентство по рыболовству, правоохранительные, контрольно-надзорные органы, правительство края примет участие. И мы попробуем выработать решение, которое будет носить правовой характер и при этом развивать интересы наших коренных малочисленных народов, — заявил Дмитрий Демешин.
Сегодняшняя деловая программа врио губернатора стартовала с заключения соглашения о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и правительством Чукотского автономного округа. Подписи под документом поставили главы регионов Дмитрий Демешин и Владислав Кузнецов.
— Хабаровский край и Чукотский автономный округ объединяют общие интересы. Несмотря на расстояние между нашими регионами, у нас есть потенциал для сотрудничества в различных областях, — отметил Дмитрий Демешин.
Соглашение закрепляет сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах в интересах жителей обоих субъектов. В настоящее время взаимодействие между регионами, в основном, касается сферы здравоохранения — в Хабаровском крае оказывается медицинская помощь детям Чукотки. В 2024 году в краевых хирургических центрах лечение получили 15 детей из Чукотского автономного округа.
— Это соглашение открывает новые горизонты для двух регионов. Мы стремимся к созданию прочной базы для сотрудничества в различных сферах, от экономики до культуры, и уверены, что это принесет пользу дальневосточным жителям, — отметил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
Первым событием по итогам подписания станет участие творческого коллектива из Чукотского автономного округа на международном фестивале этнокультур Дальнего Востока «Лики наследия» (0+) в г. Хабаровске в сентябре.
Также сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством края и компанией «Хайлэнд Голд». Документ, подписи под которым поставили первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова и директор департамента государственной поддержки и взаимодействия с органами власти группы МКАО «Хайлэнд Голд» Михаил Денисов, направлен на развитие добывающей промышленности в регионе. Компания представлена в Хабаровском крае тремя предприятиями, которые занимаются разработкой золоторудных месторождений в Николаевском районе. По результатам 2023 года совокупный объем золота, добытого в Хабаровском крае, составил 7,93 тонн, серебра — 27,4 тонн. Дочернее предприятие компании — АО «Многовершинное» — является градообразующим для Николаевского района.
— Предприятие не остается равнодушным к потребностям жителей, инвестирует в социальные проекты Николаевского района и других муниципалитетов края. В будущем наше сотрудничество будет расширяться, — отметила Мария Авилова.
Напомним, главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором выступит президент России Владимир Путин.