Хабаровский край на ВЭФ подписал первые соглашения, направленные на развитие региона

Также сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством края и компанией «Хайлэнд Голд». Документ, подписи под которым поставили первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова и директор департамента государственной поддержки и взаимодействия с органами власти группы МКАО «Хайлэнд Голд» Михаил Денисов, направлен на развитие добывающей промышленности в регионе. Компания представлена в Хабаровском крае тремя предприятиями, которые занимаются разработкой золоторудных месторождений в Николаевском районе. По результатам 2023 года совокупный объем золота, добытого в Хабаровском крае, составил 7,93 тонн, серебра — 27,4 тонн. Дочернее предприятие компании — АО «Многовершинное» — является градообразующим для Николаевского района.