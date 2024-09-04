Минвостокразвития: турпоток из-за рубежа на Дальний Восток восстанавливается

Растет и восстанавливается общий турпоток на Дальний Восток. По итогам прошлого года он вырос почти на 30% по отношению к 2022 году — до 6,3 млн человек. «[Мы надеемся], что все то, что мы делаем для развития Дальнего Востока, будет способствовать привлечению инвестиций в туристическую отрасль и ее развитие», — отметил Волков.