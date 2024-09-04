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Минвостокразвития: турпоток из-за рубежа на Дальний Восток восстанавливается

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Поток иностранных туристов на Дальний Восток восстанавливается после пандемии, сообщил статс-секретарь — заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков в ходе сессии ВЭФ «Туристический Дальний Восток: инвестиции от впечатлений».

Источник: Reuters

«Сегодня у нас восстанавливается иностранный туристический поток. Вы знаете, что у нас совсем недавно были открыты границы с Китаем. Мы очень надеемся, что и единая электронная виза окажет свое положительное воздействие», — сказал он.

Растет и восстанавливается общий турпоток на Дальний Восток. По итогам прошлого года он вырос почти на 30% по отношению к 2022 году — до 6,3 млн человек. «[Мы надеемся], что все то, что мы делаем для развития Дальнего Востока, будет способствовать привлечению инвестиций в туристическую отрасль и ее развитие», — отметил Волков.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

туризм и отдых