Хабаровский край на ВЭФ: подписано соглашение о сотрудничестве с ГК «Росводоканал»

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков подписали соглашение о сотрудничестве на площадке Восточного экономического форума-2024 (16+). Они обсудили перспективные проекты комплексной реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Комсомольска-на-Амуре. сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Речь идет о модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, повышения качества питьевой воды, снижения аварийности на водопроводных сетях, а также внедрения передовых практик, направленных на улучшение экологической ситуации в городе Комсомольск-на-Амуре.
— Перед нами стоит важнейшая задача модернизации инфраструктуры холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории города Комсомольска-на-Амуре, создания комфортной городской среды, повышения качества потребляемых коммунальных услуг, улучшения экологии Хабаровского края, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Группа компаний «Росводоканал» — крупнейший национальный частный оператор водоснабжения и водоотведения. Опыт работы в отрасли — более 20 лет. Группа выразила заинтересованность в реализации проекта по модернизации системы водоснабжения и водоотведения г. Комсомольска-на-Амуре через механизм концессии.
Ветхие сети централизованных систем водоснабжения и водоотведения Комсомольска-на-Амуре составляют более 408,5 км (53%), что негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг потребителям и наносит экологический ущерб окружающей среде города.
Исправить сложившуюся ситуацию возможно с привлечением необходимого объема средств. Объем инвестиций в период с 2025 по 2074 гг. составит — 86,4 млрд рублей. Масштабная модернизация затронет интересы более 235 тысяч комсомольчан. Возможность долгосрочного финансирования проекта ЖКХ рассмотрит ВЭБ.РФ.
— Уверен, совместными усилиями мы обновим коммунальную инфраструктуру региона и повысим качество коммунальных услуг для наших граждан, — отметил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин.