Хабаровский край на ВЭФ: подписано соглашение о сотрудничестве с ГК «Росводоканал»

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков подписали соглашение о сотрудничестве на площадке Восточного экономического форума-2024 (16+). Они обсудили перспективные проекты комплексной реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Комсомольска-на-Амуре. сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.