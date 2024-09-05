«Сбер»: 40% украденных украинскими мошенниками у россиян средств направляют ВСУ

«200 млрд спасенных рублей — огромная сумма, которая наглядно показывает, как далеко мы продвинулись в вопросе защиты средств наших граждан от мошенников. Но, к сожалению, им все еще удается обманывать россиян и похищать их денежные средства. При этом, по нашим данным, около 40% от всех украденных у россиян денег украинские кол-центры направляют на помощь ВСУ», — сказал Кузнецов.
По его словам, по-прежнему главной угрозой остаются мошеннические кол-центры, действующие с территории Украины и работающие под покровительством украинских властей, — для них этот преступный бизнес является важной статьей дохода.
Как отметил Кузнецов, сотрудники департамента кибербезопасности Сбербанка системно выявляют номера, с которых злоумышленники звонят россиянам, и другие мошеннические реквизиты. Эти данные попадают в специальную базу, информация из которой применяется для защиты клиентов банка от обзвонов и переводов на счета мошенников.
«Самое простое, что можно сделать, — установить у себя определитель мошеннических номеров, наш бесплатный сервис в мобильном приложении “Сбербанк онлайн”. После его активации на экране устройства будет высвечиваться предупреждающая надпись, если звонок идет с мошеннического номера из базы “Сбера”. Либо можно вообще заблокировать такие звонки», — отметил Кузнецов.