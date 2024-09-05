«Сбер»: 40% украденных украинскими мошенниками у россиян средств направляют ВСУ

«200 млрд спасенных рублей — огромная сумма, которая наглядно показывает, как далеко мы продвинулись в вопросе защиты средств наших граждан от мошенников. Но, к сожалению, им все еще удается обманывать россиян и похищать их денежные средства. При этом, по нашим данным, около 40% от всех украденных у россиян денег украинские кол-центры направляют на помощь ВСУ», — сказал Кузнецов.