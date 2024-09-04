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Синхротрон на острове Русский во Владивостоке построят к 2030 году

В Приморье строительству научной установки класса «мегасайенс» приступят в 2026 году.

Источник: пресс-служба ДВФУ

В 2026 году во Владивостоке на острове Русский начнется строительстве синхротрона «Русский источник фотонов». Об этом на полях ВЭФ заявил вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов.

«Проектные работы фактически завершены. Мы выбрали место, достаточно большую территорию в несколько десятков гектаров. В 2026 году начнем закладку фундамента, строительство машины, срок стройки — четыре года».

Как мы писали ранее, синхротрон появится на базе Дальневосточного федерального университета и использоваться он будет не только в научных целях, но и для бизнеса, промышленности. Эта установка класса "мегасайенс состоит из ускорительно-накопительного комплекса и экспериментальных станций, которые подходят для фундаментальных исследований, но их можно применять и для решения прикладных задач.