Синхротрон на острове Русский во Владивостоке построят к 2030 году

Как мы писали ранее, синхротрон появится на базе Дальневосточного федерального университета и использоваться он будет не только в научных целях, но и для бизнеса, промышленности. Эта установка класса "мегасайенс состоит из ускорительно-накопительного комплекса и экспериментальных станций, которые подходят для фундаментальных исследований, но их можно применять и для решения прикладных задач.