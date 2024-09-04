В каких 40 маршрутках Омска с 4 сентября подорожал проезд

Как сообщалось ранее, решение о повышении стоимости проезда было принято на очередном заседании совета СРО «Омские перевозчики». Как уточнили в саморегулируемой организации, на это повлияли в том числе общая экономическая ситуация, инфляционные процессы и рост цен на запчасти и ГСМ.