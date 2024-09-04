В каких 40 маршрутках Омска с 4 сентября подорожал проезд

Теперь одна поездка для пассажиров при оплате транспортной картой или наличными будет стоить одинаково — 40 рублей; для школьников, студентов и пенсионеров проезд по транспортным картам обойдется в 35 рублей.
Как сообщалось ранее, решение о повышении стоимости проезда было принято на очередном заседании совета СРО «Омские перевозчики». Как уточнили в саморегулируемой организации, на это повлияли в том числе общая экономическая ситуация, инфляционные процессы и рост цен на запчасти и ГСМ.
Так, с 4 сентября проезд подорожал на маршрутах: № 6н, 30, 31н, 42, 47н, 54, 68, 83н, 97, 99, 117н, 200, 222, 276, 303, 305, 323, 331, 339, 344, 345, 346, 350, 359, 362, 385, 386, 392, 393, 394, 399, 409, 410, 418, 421, 425, 426, 500, 503, 511, 514.
Напомним, на маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам, перевозчики вправе устанавливать стоимость проезда самостоятельно.