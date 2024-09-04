В Красноярске проверяют школьное питание

В красноярских школах проверяют качество и организацию детского питания. В этом участвуют и родители школьников.
Так, например, сын Екатерины учится в школе № 16 Ленинского района во вторую смену. Перед занятиями он обедает дома, а в школьной столовой приобретает перекус или полноценный обед.
«Мой сын и раньше был доволен школьной едой, всегда рассказывает, что ел в столовой. Он у меня парень не привередливый, и дома ест все: супы, каши, омлеты. Сегодня мы с другими мамами дегустировали школьный завтрак, нам все понравилось. Все, как дома. Сытно и подача эстетичная», — рассказывает мама школьника Екатерина Сосновская.
Также в городской администрации отмечают, что Главное управление образования и дирекция по питанию будут систематически проверять организацию и качество школьного питания на протяжении всего учебного года.
«Мы продолжим контролировать школы с самостоятельной организацией питания и школы на аутсорсинге и напоминаем родителям о горячей линии по вопросу организации и качества школьного питания», — сообщает заместитель руководителя главного управления образования Надежда Воднева.