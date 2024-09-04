В Красноярске проверяют школьное питание

«Мой сын и раньше был доволен школьной едой, всегда рассказывает, что ел в столовой. Он у меня парень не привередливый, и дома ест все: супы, каши, омлеты. Сегодня мы с другими мамами дегустировали школьный завтрак, нам все понравилось. Все, как дома. Сытно и подача эстетичная», — рассказывает мама школьника Екатерина Сосновская.