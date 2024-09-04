В Хабаровском крае построят новый энергомост к портам Татарского пролива

В Хабаровском крае построят новую ЛЭП от Комсомольска-на-Амуре до портов на побережье Татарского пролива. Она необходима для электрификации восточного участка БАМа. Об этом было заявлено по итогам рабочей поездки генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина в наш регион, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию пресс-службы МЭС Востока.
Новую линию электропередачи на 220 кВ должны достроить в 2026 году с завершением второго этапа модернизации БАМа. Её длина составит 430 км. Пройдёт эта ЛЭП через горные отроги хребта Сихотэ-Алинь. Во время своей поездки Андрей Рюмин проинспектировал строительство высоковольтного спецперехода через Амур около Города юности.
Напомним, на территории Хабаровского края планируется электрифицировать железные дороги вплоть до портов Ванино и Советская Гавань до 2026 года. Сейчас по этим веткам составы могут передвигаться только на тепловозной тяге. Изначально электрификация железной дороги на участке Волочаевка-II — Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань общей протяженностью 895 км должна быть выполнена до 2030 года. Однако президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу ускорить расширение пропускной способности на Восточном полигоне РЖД.
— Увеличение провозной способности Восточного полигона важно не только промышленным производителям, которые смогут нарастить экспортные поставки, но и всей стране. Это дополнительные рабочие места, мощный стимул для развития регионов Сибири и Дальнего Востока. Главная задача группы «Россети» — построить в срок и на самом высоком уровне объекты для электрификации железных дорог, — подчеркнул гендиректор Россетей Андрей Рюмин. — Мы полностью завершили первый этап этого макропроекта, а по итогам 2024 года компания поставит под напряжение в соответствии с графиком шесть из семи ключевых объектов второго этапа.
Также глава группы «Россети» посетил другие сетевые объекты, которые строятся на Дальнем Востоке для электроснабжения железнодорожных магистралей и новых объектов промышленности. В частности, он осмотрел переключательный пункт 500 кВ «Нерген». Его ввели в эксплуатацию в прошлом году для электроснабжения Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения. Энергообъект на 100% оснащён современным российским оборудованием, включая цифровые комплексы релейной защиты, устройства сбора и передачи информации, интегрированные в автоматизированную систему управления технологическими процессами.