В Хабаровском крае построят новый энергомост к портам Татарского пролива

— Увеличение провозной способности Восточного полигона важно не только промышленным производителям, которые смогут нарастить экспортные поставки, но и всей стране. Это дополнительные рабочие места, мощный стимул для развития регионов Сибири и Дальнего Востока. Главная задача группы «Россети» — построить в срок и на самом высоком уровне объекты для электрификации железных дорог, — подчеркнул гендиректор Россетей Андрей Рюмин. — Мы полностью завершили первый этап этого макропроекта, а по итогам 2024 года компания поставит под напряжение в соответствии с графиком шесть из семи ключевых объектов второго этапа.