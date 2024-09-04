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Первый самолет вылетел на остров Хайнань из Хабаровска

На борту находились 152 человека.

Из Хабаровска на популярный курорт Китая остров Хайнань вылетел первый регулярный рейс. Самолет со 152 пассажирами на борту отправился из международного аэропорта 4 сентября. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Рейс выполнила авиакомпания «Аэрофлот» на воздушном судне Boeing 737−800. Теперь у жителей Дальнего Востока есть возможность улетать в Китай два раза в неделю. Так, самолеты вылетают по вторникам в 20:40 и во субботам в 21:10.

На воздушном судне — 138 мест в экономклассе и 20 кресел в классе бизнес. Время в пути составляет шесть часов и 20 минут.

К слову, последний регулярный рейс в этом направлении выполнила авиакомпания Nordstar в январе 2020 года, еще до начала пандемии коронавирусной инфекции.

«Санья получила заслуженное название “китайские Гавайи”. Курорт предлагает круглогодичный отдых на любой вкус и кошелек. Тропический климат, развитая туристическая инфраструктура и километры пологих пляжей делают это место привлекательным для туристов со всего мира», — отметили представители хабаровского аэропорта.