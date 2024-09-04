Первый самолет вылетел на остров Хайнань из Хабаровска

Из Хабаровска на популярный курорт Китая остров Хайнань вылетел первый регулярный рейс. Самолет со 152 пассажирами на борту отправился из международного аэропорта 4 сентября. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На воздушном судне — 138 мест в экономклассе и 20 кресел в классе бизнес. Время в пути составляет шесть часов и 20 минут.
К слову, последний регулярный рейс в этом направлении выполнила авиакомпания Nordstar в январе 2020 года, еще до начала пандемии коронавирусной инфекции.
«Санья получила заслуженное название “китайские Гавайи”. Курорт предлагает круглогодичный отдых на любой вкус и кошелек. Тропический климат, развитая туристическая инфраструктура и километры пологих пляжей делают это место привлекательным для туристов со всего мира», — отметили представители хабаровского аэропорта.