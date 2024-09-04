Первый самолет вылетел на остров Хайнань из Хабаровска

Рейс выполнила авиакомпания «Аэрофлот» на воздушном судне Boeing 737−800. Теперь у жителей Дальнего Востока есть возможность улетать в Китай два раза в неделю. Так, самолеты вылетают по вторникам в 20:40 и во субботам в 21:10.