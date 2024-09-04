На семь омских маршрутов добавили более вместительные автобусы

Об этом сообщили в департаменте транспорта мэрии Омска.
Маршруты №№ 14, 21, 26 и 78 теперь полностью обслуживают автобусы большого класса. По 12, 5, 6 и 13 машин соответственно.
На маршруты №№ 61 и 83 вместительные автобусы (6 и 5 соответственно) будут выходить в дополнение к автобусам среднего класса. Также после многолетнего перерыва автобусы большого класса появились и на маршруте № 94.
Ранее мы писали о том, что с сегодняшнего дня на маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам, подорожает проезд. Такое решение было принято в связи с инфляционными процессами и ростом цен на запчасти и ГСМ.