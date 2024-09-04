Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На семь омских маршрутов добавили более вместительные автобусы

На семи городских маршрутах по просьбам омичей полностью или частично заменили автобусы на более вместительные — «ЛиАЗы» и «НефАЗы».

Об этом сообщили в департаменте транспорта мэрии Омска.

Маршруты №№ 14, 21, 26 и 78 теперь полностью обслуживают автобусы большого класса. По 12, 5, 6 и 13 машин соответственно.

На маршруты №№ 61 и 83 вместительные автобусы (6 и 5 соответственно) будут выходить в дополнение к автобусам среднего класса. Также после многолетнего перерыва автобусы большого класса появились и на маршруте № 94.

Ранее мы писали о том, что с сегодняшнего дня на маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам, подорожает проезд. Такое решение было принято в связи с инфляционными процессами и ростом цен на запчасти и ГСМ.