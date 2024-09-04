Олбани
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае будет создано семь тысяч рабочих мест благодаря Дмитрию Демешину

В ходе IX Восточного экономического форума врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и основатель Wildberries, глава компании ООО «РВБ» Татьяна Бакальчук подписали соглашение о сотрудничестве.

Источник: Фотобанк Росконгресс

Оно предполагает создание в Хабаровском крае распределительного центра для маркетплейса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство не только даст мощный толчок развитию местных поставщиков, соответствуя требованиям федеральных электронных платформ, но и создаст около семи тысяч новых рабочих мест, что существенно улучшит инвестиционный климат. Ожидается, что реализация проекта начнется в 2025 году.

По информации краевого министерства экономического развития, электронная коммерция сегодня находит все больше сторонников. Она открывает новые горизонты для небольших компаний и самозанятых, позволяя им масштабировать свой бизнес и повышать конкурентоспособность.