В Хабаровском крае будет создано семь тысяч рабочих мест благодаря Дмитрию Демешину

Оно предполагает создание в Хабаровском крае распределительного центра для маркетплейса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Строительство не только даст мощный толчок развитию местных поставщиков, соответствуя требованиям федеральных электронных платформ, но и создаст около семи тысяч новых рабочих мест, что существенно улучшит инвестиционный климат. Ожидается, что реализация проекта начнется в 2025 году.
По информации краевого министерства экономического развития, электронная коммерция сегодня находит все больше сторонников. Она открывает новые горизонты для небольших компаний и самозанятых, позволяя им масштабировать свой бизнес и повышать конкурентоспособность.