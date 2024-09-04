В Хабаровском крае будет создано семь тысяч рабочих мест благодаря Дмитрию Демешину

Строительство не только даст мощный толчок развитию местных поставщиков, соответствуя требованиям федеральных электронных платформ, но и создаст около семи тысяч новых рабочих мест, что существенно улучшит инвестиционный климат. Ожидается, что реализация проекта начнется в 2025 году.