Морской порт «Суходол» создаст в Приморье больше тысячи рабочих мест

Специализированный угольный морской порт «Суходол», по словам Андрея Блохина, является одним из ключевых проектов для Приморского края. Он соответствует всем современным нормам экологии и технологической наполненности.
«Этот проект после полного запуска создаст в регионе более 1000 рабочих мест. Он также обеспечит значительные налоговые поступления в бюджет. Именно для роста всей экономики и создаются такие предприятия. Поэтому со стороны правительства Приморского края мы поддерживаем такие проекты на всех этапах реализации», — сказал Андрей Блохин.
Морской порт «Суходол» включает в себя транспортно-перегрузочный комплекс и объекты внутренней и внешней инфраструктуры, в том числе объекты электроснабжения, ж/д инфраструктуру, объекты федеральной собственности. Он расположен в Бухте Теляковского в северной части Уссурийского залива, являющегося внутренней частью залива Петра Великого Японского моря и имеет круглогодичную навигацию.
При строительстве новой автомобильной дороги Владивосток-Находка «Суходол» будет иметь самое короткое транспортное «плечо» по сравнению с другими портами Приморья. В проекте максимально используются преимущества транспортного местоположения к странам АТР.
Как отметил министр Андрей Блохин в ходе форсайт-сессии 2030, уже достигнута договоренность с Министерством транспорта РФ о выделении средств из федерального бюджета для строительства в ближайшие три года очередного участка трассы Владивосток-Находка. Также в настоящее время находится в стадии строительства трасса Владивосток-Порт «Восточный».
Говоря о сложностях, которые сегодня связаны с проектом министр экономического развития Приморья выделил низкую пропускную способность железных дорог. Однако и этот вопрос решается в тесном взаимодействии с угольным терминалом и РЖД в рамках создания Восточного полигона.
По словам генерального директора ООО «Морской порт “Суходол” Сергея Кропотова, главной задачей строительства нового специализированного порта на Дальнем Востоке стало облегчение доступа угледобывающих компаний России к портовой инфраструктуре. Сегодня уже выстроено взаимодействие с предприятиями Кузбасса, также ведутся переговоры с угледобывающей промышленностью Республики Саха (Якутия).
Максимальная перерабатывающая способность терминала — до 20 миллионов тонн угля в год, в реализацию проекта (строительство инфраструктуры и инженерных сетей, приобретение оборудования, проведение дноуглубительных работ
"Сегодня порт имеет возможность принимать полновесные маршруты, которые идут из Кузбасса до самого порта, — заявил в ходе форсайт сессии 2030 Сергей Кропотов.
Одно из достижений «Суходола» — собственная железнодорожная станция и ж/д инфраструктура, включающая в себя 20 путей протяженностью 26 километров, железнодорожный грузовой фронт, станцию разморозки вагонов и станцию выгрузки вагонов с двумя вагоноопрокидывателями. Все оборудование, участвующее в процессе перевалки, соответствует всем современным требованиям в сфере стивидорного бизнеса.
В состав инфраструктуры угольного терминала входят два глубоководных причала, позволяющих принимать крупнотоннажные суда дэдвейтом до 120 тысяч тонн, и две судопогрузочные машины максимальной производимостью до 3,5 тысяч тонн каждая. Терминал способен обрабатывать одновременно два судна и перегружать уголь как со склада, так и по прямому варианту с железной дороги.
За 8 месяцев 2024 года порт отгрузил около 2 млн тонн угля. С сентября планируется увеличение перерабатывающей способности и рост объемов перевалки в два раза. При выходе на полную мощность объемы отгрузки вырастут до 1 млн тонн угля в месяц с последующим увеличением до 20 млн тонн угля в год.
Как отметил в ходе форсайт-сессии 2030 главный экономист Ренессанс Капитал Олег Кузьмин, проект основан на тех конкурентных преимуществах, которые есть у региона — близость к странам АТР посредством прямого выхода к морю.
«Россия занимает третье место по объемам запасов угля в мире, но лишь шестое место по добыче. Одной из причин этого является как раз то, что не хватает пропускной способности инфраструктуры. Проект морского порта “Суходол” позволяет решить эту задачу. Реализация углей в страны АТР даст высокий дисконт», — отметил Олег Кузьмин.
Следует отметить, что в июле 2024 года был введен в эксплуатацию универсальный перегрузочный комплекс, в состав которого входит универсальный причал для работы с генеральными грузами. Грузооборот объекта составит до 2 млн тонн в год. В ближайшее время порт планирует принять судно с автомобилями. До конца года на причале будет установлены два крана для работы с контейнерными грузами.
Проектом строительства мультимодального порта «Суходол» также предусмотрено возведение контейнерного терминала, терминалов по перевалке зерна, сжиженного углеводородного газа, метанола, минеральных удобрений. В перспективе порт может стать крупнейшим на Дальнем Востоке.
Реализация проекта по строительству морского порта «Суходол» напрямую связана с исполнением национальных целей по 2030 года. После строительства всех объектов в «Суходоле» будет создано 7,5 тыс. рабочих мест, планируется построить для людей отдельный поселок. Там появятся 63 многоэтажных дома, 254 таунхауса, 132 дуплекса и 382 частных дома общей площадью 726,8 тыс. кв. м (на одного человека должно прийтись 22,5 кв. м). Будет и необходимая инфраструктура: шесть детсадов на 1,8 тыс. мест, три школы на 3,3 тыс. учеников, поликлиника со станцией скорой помощи, техническое училище, спортивный и торгово-развлекательный комплексы, благоустроенные общественные пространства.