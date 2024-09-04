Морской порт «Суходол» создаст в Приморье больше тысячи рабочих мест

Следует отметить, что в июле 2024 года был введен в эксплуатацию универсальный перегрузочный комплекс, в состав которого входит универсальный причал для работы с генеральными грузами. Грузооборот объекта составит до 2 млн тонн в год. В ближайшее время порт планирует принять судно с автомобилями. До конца года на причале будет установлены два крана для работы с контейнерными грузами.