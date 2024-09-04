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Стали известны сроки закрытия моста у телецентра в Омске

Мост имени 60-летия ВЛКСМ будет открыт до конца года.

Мост имени 60-летия ВЛКСМ, который расположен у телецентра в Омске, не закроют для движения до конца декабря 2024 года. Об этом сообщает ГТРК «Иртыш».

Подрядчик для ремонта моста уже определен. Это будет та же компания, которая занималась ремонтом Ленинградского моста. В настоящее время разрабатывается проектная документация.

По планам, у моста заменят опорные конструкции и швы, бордюры и перила, обновят асфальтовое покрытие. Также запланировано расширение тротуаров и установка архитектурной подсветки. Полностью завершить работы на мосту подрядчик должен до конца 2026 года.