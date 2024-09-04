Сезон летних веранд в Москве продлится до ноября

Сезон летних веранд в столице продлится до ноября при благоприятных погодных условиях. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Москвичи любят летние веранды. Сезонные кафе активно открываются в течение всего теплого времени года, даже в последний месяц лета. Многие из них полюбились москвичам, поэтому мы напоминаем, что при благоприятных погодных условиях они будут работать до ноября», — отметил Алексей Немерюк.
В соответствии с действующими требованиями крайний срок демонтажа летних кафе — 15 ноября. В этом году с открытия сезона, который начался 1 апреля, в столице работало 3700 летних кафе. Сейчас их насчитывается уже около четырех тысяч.
Все веранды должны быть включены в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания. С 2022 года можно оформить эту услугу как в бумажном, так и в электронном виде на портале mos.ru. Это бессрочно и бесплатно.
Как пояснили в столичном Департаменте информационных технологий, юридические лица и предприниматели могут подать заявку онлайн на mos.ru в любое время, выбрав в каталоге услуг раздел «Реклама, торговля и общепит». Для получения услуги необходимо зарегистрировать кабинет организации.