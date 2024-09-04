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В Кремле оценили значение ВЭФ для России

Песков: Восточный экономический форум важен прежде всего для России.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Восточный экономический форум (ВЭФ) важен прежде всего для России, Дальний Восток — один из приоритетных регионов для страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Форум важен прежде всего для нас, для нашей страны. Наш Дальний Восток и Арктика — это приоритетные регионы на очень-очень многие, наверное, десятилетия и даже столетия. Тратятся большие средства и прилагаются огромные усилия для приоритетного развития, опережающего развития этого региона с тем, чтобы выровнять динамику его развития, с динамикой развития европейской части страны и исправить дисбалансы», — сказал он.

Песков отметил, что регион должен лучшим и более эффективным образом соответствовать положению, которое он приобрел за последние два года. Это направление превратилось в приоритетное для развития страны.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.