В Кремле оценили значение ВЭФ для России

«Форум важен прежде всего для нас, для нашей страны. Наш Дальний Восток и Арктика — это приоритетные регионы на очень-очень многие, наверное, десятилетия и даже столетия. Тратятся большие средства и прилагаются огромные усилия для приоритетного развития, опережающего развития этого региона с тем, чтобы выровнять динамику его развития, с динамикой развития европейской части страны и исправить дисбалансы», — сказал он.