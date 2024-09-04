Через Красноярск пройдет межрегиональный туристический проект «Сибирь»

В Сибири запускается межрегиональный туристический проект при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в СФО Анатолия Серышева. По мнению полпреда, проект позволит в рамках одной поездки посетить ключевые социальные и культурные объекты, природные достопримечательности Сибири и прочувствовать ее колорит.