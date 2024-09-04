Через Красноярск пройдет межрегиональный туристический проект «Сибирь»

В Сибири запускается межрегиональный туристический проект при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в СФО Анатолия Серышева. По мнению полпреда, проект позволит в рамках одной поездки посетить ключевые социальные и культурные объекты, природные достопримечательности Сибири и прочувствовать ее колорит.
В рамках проекта 9 сентября запустят презентационный железнодорожный туристический круиз по маршруту Омск — Новосибирск — Бийск — Томск — Новокузнецк — Абакан — Красноярск — Иркутск с остановками и экскурсиями. Проехать им смогут более 130 человек — члены семей участников СВО, пенсионеры, волонтеры, туроператоры, представители СМИ и блогеры.
В экскурсионную программу проекта входит, в частности, посещение Омской крепости, Новосибирского художественного музея и зоопарка, курорта «Манжерок», музея-заповедника Шукшина в селе Сростки, главного корпуса и музейного комплекса Томского государственного университета, музея-заповедника «Кузнецкая крепость», Хакасского национального краеведческого музея им. Катанова, Саяно-Шушенской гидроэлектростанции им. П. С. Непорожнего.
В Красноярске путешественники смогут посетить нацпарк «Красноярские Столбы» и национальный центр Виктора Астафьева в селе Овсянка. Завершит поездку знакомство с Иркутском и озером Байкал.
Официальный старт проекта состоится в 2025 году. В его реализации участвуют аппарат полномочного представителя президента РФ в СФО, региональные органы исполнительной власти, компания «Российские железные дороги» и региональные туроператоры.