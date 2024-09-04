В Пермском крае утвердили новые тарифы для речного транспорта

Также утверждены тарифы на проезд по маршруту «Пермь — Оханск — Оса»: на 2025 год — 2 рубля 86 копеек за километр, на 2026 год — 2 рубля 98 копеек и на 2027 год — 3 рубля 10 копеек. Билет до конечного пункта будет стоить немногим более тысячи рублей. За период навигации суда будут ежегодно выполнять по 368 рейсов.