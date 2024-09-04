В Пермском крае утвердили новые тарифы для речного транспорта

В Министерстве транспорта Пермского края утвердили новые тарифы на перевозку пассажиров по двум речным маршрутам на ближайшие три года. Соответствующие приказы опубликованы на официальном сайте ведомства.
Так, для маршрута «Пермь — Закамск — Краснокамск» тариф составит 25 рублей за километр в 2025 году, 30,56 рублей в 2026 году и 36,11 рублей в 2027-м. Протяженность маршрута 18 километров. Всего за сезон, с мая по октябрь, планируется совершить от 186 до 192 рейсов.
Также утверждены тарифы на проезд по маршруту «Пермь — Оханск — Оса»: на 2025 год — 2 рубля 86 копеек за километр, на 2026 год — 2 рубля 98 копеек и на 2027 год — 3 рубля 10 копеек. Билет до конечного пункта будет стоить немногим более тысячи рублей. За период навигации суда будут ежегодно выполнять по 368 рейсов.
На обоих речных маршрутах запланировано всего по три остановки. Новые нормативы вступят в силу с 1 января 2025 года.