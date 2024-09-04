На ремонт Станции скорой помощи Казани направят 9,5 млн рублей

Помимо ремонта Станции скорой помощи столицы РТ от исполнителя потребуется провести капитальный ремонт Тюлячинской центральной районной больницы — с приобретением оборудования, мебели и инвентаря, а также с благоустройством территории. Стоимость этих работ предварительно оценивается более чем в 33,7 млн рублей.