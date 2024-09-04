Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ремонт Станции скорой помощи Казани направят 9,5 млн рублей

На ремонт помещений Станции скорой медицинской помощи предполагается направить 9,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Источник: ИА Татар-информ

Из документации к тендеру следует, что подрядчику предстоит в том числе заменить потолки, утеплить перекрытия, установить светильники, сплит-системы и новую мебель (включая холодильные шкафы).

Помимо ремонта Станции скорой помощи столицы РТ от исполнителя потребуется провести капитальный ремонт Тюлячинской центральной районной больницы — с приобретением оборудования, мебели и инвентаря, а также с благоустройством территории. Стоимость этих работ предварительно оценивается более чем в 33,7 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 11 сентября. Подрядчика определят 13 сентября. Он должен будет завершить работы на обоих объектах к 1 декабря текущего, 2024 года.

медицина
бюджет