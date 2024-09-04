Савельев не исключил планирование ВСМ в рамках развития Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев не исключил, что придет время, когда высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ) будут планировать в рамках развития Дальнего Востока.
Выступая на сессии ВЭФ «На Восток! Маршруты нового времени», он напомнил о планах по строительству ВСМ в России.
«Я думаю, придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития Дальнего Востока. А как без этого, у нас страна огромная», — сказал Савельев.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. В целом планируется создание сети ВСМ в России.
Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти таких дорог. РЖД в марте показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.
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