Прокуратура назвала загрязнителя омского воздуха

«Омской межрайонной природоохранной прокуратурой в связи с рассмотрением обращений граждан о загрязнении атмосферного воздуха в Советском округе г. Омска проведена проверка в отношении ООО “Астра”.
Установлено, что данная организация осуществляет выпуск сырьевых компонентов на основе канифоли и относится к объектам негативного воздействия I категории.
По результатам проверки выявлены нарушения, связанные с неосуществлением предприятием экологического контроля за выбросами, мероприятий по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических условий", — говорится в сообщении прокуратуры.
Отметим, что позиция предприятия ООО «Астра» по данному вопросу не приводится.
Как заявляется, прокурор направил в суд иск о понуждении организации устранить выявленные нарушения, разработать необходимую экологическую документацию и принять меры по снижению негативного влияния на атмосферный воздух.
По данным ведомства, суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.