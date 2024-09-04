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Прокуратура назвала загрязнителя омского воздуха

Прокуратура Омской области сообщает в среду, 4 сентября 2024 года, что омский межрайонный природоохранный прокурор в судебном порядке обязал устранить нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха.

«Омской межрайонной природоохранной прокуратурой в связи с рассмотрением обращений граждан о загрязнении атмосферного воздуха в Советском округе г. Омска проведена проверка в отношении ООО “Астра”.

Установлено, что данная организация осуществляет выпуск сырьевых компонентов на основе канифоли и относится к объектам негативного воздействия I категории.

По результатам проверки выявлены нарушения, связанные с неосуществлением предприятием экологического контроля за выбросами, мероприятий по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических условий", — говорится в сообщении прокуратуры.

Отметим, что позиция предприятия ООО «Астра» по данному вопросу не приводится.

Как заявляется, прокурор направил в суд иск о понуждении организации устранить выявленные нарушения, разработать необходимую экологическую документацию и принять меры по снижению негативного влияния на атмосферный воздух.

По данным ведомства, суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

экология