Мэрия Красноярска расторгла контракт с компанией «Промстрой»

Напомним, в октябре 2023 года муниципальная компания «УДИБ» заключила контракт на ремонт трамвайных путей с «Промстроем», руководитель которого сейчас находится под стражей по подозрению в картельном сговоре. Работы велись на участке от Предмостной площади до проспекта имени газеты «Красноярский рабочий», 106.