Мэрия Красноярска расторгла контракт с компанией «Промстрой»

Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства администрации Красноярска и компания «Промстрой» расторгли контракт на ремонт трамвайных путей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Заксобрания Илья Зайцев.
Согласно опубликованному документу, за уже выполненные работы мэрия заплатила компании 764 миллиона 350 тысяч рублей. Оставшиеся работы на 52 миллиона рублей «Промстрой» выполнять не будет.
— Это значит, то, что сделано на проспекте, город устраивает, — добавил Зайцев.
Добавим, что контракт был расторгнут еще 30 августа.
Напомним, в октябре 2023 года муниципальная компания «УДИБ» заключила контракт на ремонт трамвайных путей с «Промстроем», руководитель которого сейчас находится под стражей по подозрению в картельном сговоре. Работы велись на участке от Предмостной площади до проспекта имени газеты «Красноярский рабочий», 106.
В начале августа 2024 года Управление Федеральной антимонопольной службы включило скандальную компанию «Промстрой» в реестр недобросовестных поставщиков.