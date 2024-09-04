Появятся новые дороги и парковки: Патрокл развивают во Владивостоке

Отметим, что в районе Басаргина, 2, строится новый ЖК. Строительная компания рассматривает варианты готовых квартир со сделанным ремонтом и так называемые «белые коробки», чтобы владельцы недвижимости делали отделку самостоятельно и подстраивали жилое пространство под себя.