Появятся новые дороги и парковки: Патрокл развивают во Владивостоке

Патрокла во Владивостоке. В скором времени здесь появится развитая инфраструктура: дорожные развилки, пешеходные дорожки и соцучреждения, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
Специалисты уже укладывают асфальт на Североморской, впереди — Архангельская, Новороссийская, Сочинская. Также дорожное покрытие сделают на подъезде к детскому саду № 1 от улицы Архангельская. В скором времени появятся велодорожки, тротуары, парковки.
Отметим, что в районе Басаргина, 2, строится новый ЖК. Строительная компания рассматривает варианты готовых квартир со сделанным ремонтом и так называемые «белые коробки», чтобы владельцы недвижимости делали отделку самостоятельно и подстраивали жилое пространство под себя.
В этом же здании планируют построить поликлиники или кабинетов врача общей практики и педиатра. Также возможен вариант спортивного комплекса, опорного пункта полиции и других социально-значимых объектов. Этот вопрос рассматривается.