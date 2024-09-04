В Минздраве рассказали, кому из омских фельдшеров будут платить повышенные выплаты

Так, в течение трёх лет отработки молодым фельдшерам полагается ежегодная денежная выплата. Её базовый размер — 50 тысяч рублей, а для работающих на удалённых и труднодоступных территориях — 100 тысяч рублей. Приказ распространяется на трудовые отношения, возникшие с 1 августа 2023 года.