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В Минздраве рассказали, кому из омских фельдшеров будут платить повышенные выплаты

На них смогут рассчитывать жители труднодоступных территорий.

Источник: Om1 Омск

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов подписал приказ об утверждении перечня удалённых и труднодоступных территорий, на которых расположены государственные учреждения здравоохранения.

Согласно перечню, труднодоступными территориями признан практически весь регион за исключением Омска и Омского района и малых городов — Исилькуль, Калачинск, Называевск, Тара и Тюкалинск.

Добавим, что на основе этого приказа в Минздраве будут принимать решения о назначениях ежегодных выплат для фельдшеров, устроившимся на работу по целевому договору.

Так, в течение трёх лет отработки молодым фельдшерам полагается ежегодная денежная выплата. Её базовый размер — 50 тысяч рублей, а для работающих на удалённых и труднодоступных территориях — 100 тысяч рублей. Приказ распространяется на трудовые отношения, возникшие с 1 августа 2023 года.

медицина